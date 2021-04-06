У Лізі чемпіонів зіграють перші чвертьфінали

У футбольній Лізі чемпіонів 6 квітня відбудуться перші чвертьфінальні поєдинки.

У Мадриді на стадіоні «Альфредо ді Стефано» (легендарний «Сантьяго Бернабеу» нині на реконструкції) зіграють «Реал» та «Ліверпуль». Таким чином, іспанський і англійський гранди зустрінуться вперше після київського фіналу Ліги чемпіонів, який відбувся 26 травня 2018 року. Тоді мадридці були сильнішими – 3:1.

В іншому матчі зійдуться англійський «Манчестер Сіті» та німецька «Боруссія» з Дортмунда.

Початок обох протистоянь – о 22:00 за Києвом.