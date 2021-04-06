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06 квітня 2021, Київ 10:34
Новини | Спорт

У Лізі чемпіонів зіграють перші чвертьфінали

Восени 2020 року мадридці (в білій формі) двічі програли «Шахтареві» в груповому турнірі Ліги чемпіонів, але все одно вийшли до наступного раунду

У футбольній Лізі чемпіонів 6 квітня відбудуться перші чвертьфінальні поєдинки.

У Мадриді на стадіоні «Альфредо ді Стефано» (легендарний «Сантьяго Бернабеу» нині на реконструкції) зіграють «Реал» та «Ліверпуль». Таким чином, іспанський і англійський гранди зустрінуться вперше після київського фіналу Ліги чемпіонів, який відбувся 26 травня 2018 року. Тоді мадридці були сильнішими – 3:1.

В іншому матчі зійдуться англійський «Манчестер Сіті» та німецька «Боруссія» з Дортмунда.

Початок обох протистоянь – о 22:00 за Києвом.

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