Суддівська бригада Катерини Монзуль працюватиме на відбірному матчі молодіжного Євро-2021

Українська суддівська бригада на чолі з Катериною Монзуль працюватиме на відбірному матчі Євро-2021 (U-21) Литва – Греція, повідомляє Українська асоціація футболу.
На лініях Монзуль допомагатимуть Олександра Ардашева та Марина Стрілецька. Обов’язки резервного арбітра виконуватиме Анастасія Романюк.
Поєдинок у литовському Маріямполі відбудеться 8 жовтня.
Катерина Монзуль стане другою жінкою-арбітром в історії УЄФА, яка судитиме матч такого рівня. Першою була француженка Стефані Фраппарт.
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