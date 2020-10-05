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05 жовтня 2020, Київ 21:58
Новини | Спорт

Суддівська бригада Катерини Монзуль працюватиме на відбірному матчі молодіжного Євро-2021

Катерина Монзуль стане другою жінкою-арбітром в історії УЄФА, яка судитиме матч такого рівня

Українська суддівська бригада на чолі з Катериною Монзуль працюватиме на відбірному матчі Євро-2021 (U-21) Литва – Греція, повідомляє Українська асоціація футболу.

На лініях Монзуль допомагатимуть Олександра Ардашева та Марина Стрілецька. Обов’язки резервного арбітра виконуватиме Анастасія Романюк.

Поєдинок у литовському Маріямполі відбудеться 8 жовтня.

Катерина Монзуль стане другою жінкою-арбітром в історії УЄФА, яка судитиме матч такого рівня. Першою була француженка Стефані Фраппарт.

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