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07 березня 2021, Київ 22:00
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Я відчувала, як б'ється серце – перша в України жінка-рефері згадує свій кар'єрний шлях

Я відчувала, як б'ється серце – перша в України жінка-рефері згадує свій кар'єрний шлях
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Я відчувала, як б'ється серце – перша в України жінка-рефері згадує свій кар'єрний шлях

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Напередодні 8 березня, перша в Україні жінка-головний суддя з футболу Катерина Монзуль розповідає про свій життєвий шлях і кар'єру.

Катерина Монзуль увійшла в історію українського футболу в 2016 році, як перша жінка-головний суддя матчу прем'єр-ліги чоловічого чемпіонату країни. За її словами, та гра назавжди залишиться у неї в пам'яті. (Відео Reuters)

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