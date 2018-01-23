ЧС-2018 у Росії: футбольний експерт пояснив, чому його варто дивитися Україні

Україна обговорює з футбольними федераціями інших країн та фанатськими об’єднаннями можливість бойкоту Чемпіонату світу з футболу 2018 у Росії, заявив 22 січня міністр закордонних справ України Павло Клімкін. В цей же день у Києві декілька десятків людей вимагали бойкотувати чемпіпонат у Росії. Захід під назвою «Відфутболь всесвітнього диктатора» провели в рамках всесвітньої акції «Стоп Путін». Яке значення для президента Росії має ЧС-2018, як реагує світ і як діяти Україні? Про це у програмі «Ваша Свобода» розмірковували: Володимир Фесенко, політолог; Артем Франков, головний редактор журналу «Футбол», член виконкому Федерації футболу України; Олександр Риклін, головний редактор російського інтернет-видання «Ежедневный журнала».