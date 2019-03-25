Мораєс уперше розпочне матч в основному складі збірної України

Нападник донецького «Шахтаря» Жуніор Мораєс, який минулого тижня отримав українське громадянство, вперше у своїй кар’єрі зі стартових хвилин вийде в основному складі збірної України з футболу. Це станеться о 21:45 за київським часом у Люксембурзі, проти національної команди якого «синьо-жовті» проведуть другий поєдинок у відбірному турнірі чемпіонату Європи 2020 року.

Як і 22 березня у виїзному поєдинку в Португалії (0:0), у воротах стоятиме П’ятов, решта польових гравців: Бутко, Бурда, Матвієнко, Миколенко – Малиновський, Безус, Зінченко – Циганков, Коноплянка.

Після першого туру збірна Люксембургу очолює турнірну таблицю групи В, минулої п’ятниці ця команда на своєму полі переграла литовську збірну (2:1). По одному очку мають збірні України та Португалії, не мають балів литовці та серби, які сьогодні розпочинають відбірний турнір у Португалії. На Євро-2020 з кожної групи вийдуть по дві найкращі команди.