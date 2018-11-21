Євро-2020: Україна потрапила до другого кошика для жеребкування

Україна потрапила до другого кошика жеребкування кваліфікації Євро-2020 року за результатами матчів групового етапу Ліги націй. Про це повідомляється на сайті УЄФА.

Компанію українцям склали ще дев’ять команд – з ними національна збірна точно не зіграє.

Шість кошиків виглядають наступним чином:

Кошик 1: Швейцарія, Португалія, Нідерланди, Англія, Бельгія, Франція, Іспанія, Італія, Хорватія, Польща.

Кошик 2: Німеччина, Ісландія, Боснія і Герцеговина, Україна, Данія, Швеція, Росія, Австрія, Уельс, Чехія.

Кошик 3: Словаччина, Туреччина, Ірландія, Північна Ірландія, Шотландія, Норвегія, Сербія, Фінляндія, Болгарія, Ізраїль.

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Кошик 4: Угорщина, Румунія, Греція, Албанія, Чорногорія, Кіпр, Естонія, Словенія, Литва, Грузія.

Кошик 5: Македонія, Косово, Білорусь, Люксембург, Вірменія, Азербайджан, Казахстан, Молдова, Гібралтар, Фарерські острови.

Кошик 6: Латвія, Ліхтенштейн, Андорра, Мальта, Сан-Марино.

Під час жеребкування 2 грудня команди розіб’ють на десять груп. В фінальну частину турніру вийдуть дві кращі команди з кожної групи.

Чотири національні команди зможуть потрапити на Євро-2020 через Лігу націй.