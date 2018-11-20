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20 Листопад 2018, Київ 23:08
Новини | Суспільство

Товариський матч збірних України і Туреччини закінчився нічиєю

Зустріч відбувалася в турецькому курортному місті Анталії

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Товариський матч збірних України і Туреччини з футболу 20 листопада завершився внічию з рахунком 0:0.

Зустріч відбувалася в турецькому курортному місті Анталії.

16 листопада збірна України, яка достроково забезпечила собі перше місце в групі Ліги націй, розгромно поступилася у Словаччині – 1:4. Команда Шевченка у тому матчі грала напіврезервним складом.

Перемога над українцями не допомогла словакам залишитися в дивізіоні В Ліги націй – 19 листопада ця команда поступилася на виїзді принциповим суперникам чехам (0:1). Таким чином, збірна України завершила турнір з дев’ятьма очками, чехи здобули шість, словаки – три.

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