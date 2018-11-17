Збірна України з футболу провела перше тренування в Туреччині

Збірна України з футболу 17 листопада прибула до Туреччини перед контрольним матчем з національною командою цієї країни. Гравці основного складу матчу проти Словаччини мали вихідний, повідомляє Федерація футболу України.

Команда Андрія Шевченка встигла провести в Анталії перше тренування, в якому брали участь незадіяні в матчі зі Словаччиною футболісти, а також Микола Шапаренко та Віктор Коваленко, що з’явилися з лави запасних.

Контрольний матч у Туреччині, який розпочнеться о 19:30 20 листопада, буде останнім для збірної України у 2018 році. Наступного року підопічні Андрія Шевченка гратимуть у відбірному турнірі Євро-2020.

16 листопада збірна України програла перший матч у 2018 році, розгромно поступившись команді Словаччини у Лізі націй УЄФА. Українці, які грали напіврезервним складом, програли з рахунком 1:4, пропустивши по два м’ячі у кожному таймі. Єдиний гол за збірну забив Євген Коноплянка.

Національна команда достроково, за тур до завершення міні-турніру забезпечила собі перше місце в групі 1 ліги В, що гарантує підвищення в класі.

Наразі в активі «синьо-жовтих» 9 очок, чехи і словаки мають по три бали. Для українців зустріч у Трнаві стала останньою в груповому турнірі, а словаки ще зіграють у Чехії 19 листопада.

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