Ліга чемпіонів: «Тоттенгем» зіграє з «Ліверпулем» у фіналі

У фіналі футбольної Ліги чемпіонів 1 червня в Мадриді зіграють англійські клуби «Ліверпуль» і «Тоттенгем».

У другому півфінальному матчі «Тоттенгем» в Амстердамі вирвав у «Аякса» перемогу 3:2 (перший матч в Англії завершився перемогою «Аякса» 1:0).

Після першого тайму амстердамці вели перед 2:0, відзначилися Маттійс де Ліхт і Хакім Зієш. Але по перерві героєм став гравець лондонців Лукас Моура. Голами на 55-й і 59-й хвилинах він повернув інтригу, а на п'ятій компенсованій арбітром хвилині вивів свою команду до фіналу.

Днем раніше у не менш фантастичному стилі оформив вихід до фіналу «Ліверпуль», який у домашньому матчі розгромив «Барселону» (4:0) після поразки на виїзді (0:3).