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23 травня 2021, Київ 23:43
Новини | Спорт

Футбол: збірна України в товариському матчі зіграла внічию із Бахрейном

Збірна України з футболу внічию зіграла свій перший товариський поєдинок у межах підготовки до чемпіонату Європи

Збірна України з футболу внічию зіграла свій перший товариський поєдинок у межах підготовки до чемпіонату Європи.

У Харкові підопічні Андрія Шевченка, які грали без більшості легіонерів, мінімально поступалися 99-й команді в рейтингу ФІФА – збірній Бахрейну. На 75-й хвилині на виході помилився голкіпер «синьо-жовтих» Анатолій Трубін, який збив нападника суперника, пенальті реалізував Саїд.

Уже в компенсований час зрівняв рахунок Віктор Циганков.

Свій перший матч на перенесеному на рік Євро-2020 команда України проведе рівно за три тижні, 13 травня, зі збірною Нідерландів.

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