Футбол: збірна України втратила перемогу в поєдинку з фінами

Збірна України з футболу не змогла втримати переможний результат у матчі другого туру відбірного турніру чемпіонату світу проти команди Фінляндії.

Маючи значну перевагу впродовж усього матчу, підопічні Андрія Шевченка забили на 80-й хвилині – простріл Олександра Караваєва на гол перетворив Жуніор Мораєс.

Але на 89-й хвилині помилився у власному штрафному і заробив червону картку Віталій Миколенко. Пенальті заробив і реалізував лідер фінської збірної Теему Пуккі.

Рахунок 1:1 залишився незмінним до фінального свистка.

Раніше в групі D команда Франції на виїзді переграла збірну Казахстану – 2:0.

Французи з 4 очками очолюють групу, по 2 бали мають українці і фіни, одне очко – у боснійців, жодного балу – у команди Казахстану.

Наступний поєдинок збірна України проведе 31 березня в Києві. Суперником буде збірна Казахстану.