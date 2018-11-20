Футбол: Шевченко продовжить експерименти зі складом у грі з Туреччиною

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко повідомив, що у контрольному матчі з командою Туреччини продовжить перегляд виконавців, які зможуть посилити склад у відбірній кампанії Європ-2020.

«У нас буде можливість дати ще один шанс проявити себе тим виконавцям, які раніше мали менше ігрової практики. Чим більше ми зможемо провести замін, тим краще. Побачимо, на кого ми зможемо розраховувати наступного року», – сказав Шевченко на передматчевій прес-конференції в турецькій Анталії.

16 листопада збірна України, яка достроково забезпечила собі перше місце в групі Ліги націй, розгромно поступилася у Словаччині – 1:4. Команда Шевченка у тому матчі грала напіврезервним складом.

Перемога над українцями не допомогла словакам залишитися в дивізіоні В Ліги націй – 19 листопада ця команда поступилася на виїзді принциповим суперникам чехам (0:1). Таким чином, збірна України завершила турнір з дев’ятьма очками, чехи здобули шість, словаки – три.