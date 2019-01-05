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05 Січень 2019, Київ 08:32
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Я приїхав у «Динамо» (Київ), бо мене ловив московський ЦСКА – Буряк

Я приїхав у «Динамо» (Київ), бо мене ловив московський ЦСКА – Буряк
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Леонід Буряк став виступати за київське «Динамо», щоб не піти «служити в армію» до московського ЦСКА. Про це один із найтитулованіших українських футболістів розповів в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода. В СРСР «армійські» клуби популярних видів спорту постійно вдавалися до подібної практики залучення молодих талановитих гравців. «Призовники» не тримали автомат і не крокували по плацу, а здобували нагороди тому ж ЦСКА. Однак авторитет київського «Динамо» був таким, що для нього робили виняток. Леонід Буряк розказав також про те, як динамівцям вдавалося перемагати всупереч складним стосункам поза полем, про свої нинішні відносини із Олегом Блохіним і про вимогливість Валерія Лобановського (6 січня 2019 року йому виповнилося б вісімдесят).

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