Ліга чемпіонів: тренер «Ліона» порівняв «Шахтар» із «Барселоною»

Головний тренер французького футбольного клубу «Ліон» Брюно Женезьйо порівняв сьогоднішнього суперника в Лізі чемпіонів, донецький «Шахтар», із грандом європейського футболу – «Барселоною».

«Шахтар» розглядається нами як складний суперник. Можу навіть порівняти цю команду з «Барселоною». Тому ми готуємось серйозно. Відзначу також, що «Шахтар» полюбляє володіти м’ячем, гравцям подобається створювати дуже непрості комбінації для просування м’яча, у складі сильні особистості, наприклад, Ісмаїлі, Марлос і Тайсон», – цитує слова французького фахівця на передматчевій прес-конференції офіційний сайт «Шахтаря».

Наставник «Шахтаря» Паулу Фонсека перед грою подякував керівництву київського «Динамо» за дозвіл зіграти в Києві на НСК «Олімпійський» (на стадіоні «Металіст» у Харкові заборонила грати УЄФА через запровадження воєнного стану на частині території України). Португальський тренер, що у «Шахтарі» «підготували найкращу стратегію для перемоги». Він також вказав, що раніше травмовані гравці основного складу Марлос, Ракицький і Тайсон готові до гри.

Перед вирішальним поєдинком «Ліон» іде другим у групі F, маючи сім очок. У гірників є п’ять балів, лише перемога гарантує «Шахтарю» місце в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Матч відбудеться 12 грудня на НСК «Олімпійський» у Києві. Стартовий свисток має пролунати о 22:00. Гру в прямому ефірі покаже телеканал «Футбол 2».

Наразі визначилися 15 із 16 учасників плей-оф Ліги чемпіонів.