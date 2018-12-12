Визначилися 15 із 16 учасників плей-оф Ліги чемпіонів, останнім може стати «Шахтар»

Визначилися 15 із 16 учасників плей-оф Ліги чемпіонів.

Наразі участь в 1/8 фіналу турніру гарантували німецькі «Боруссія Дортмунд», «Шальке-04» та «Баварія», іспанські «Атлетіко», «Барселона» та «Реал Мадрид», англійські «Манчестер Сіті», «Тоттенгем», «Ліверпуль» та «Манчестер Юнайтед», італійські «Рома» та «Ювентус», французький ПСЖ, португальський «Порту» та нідерландський «Аякс».

Останній учасник плей-оф Ліги чемпіонів визначиться ввечері 12 грудня на НСК «Олімпійський» у Києві під час матчу донецького «Шахтаря» та французького «Ліона». Українській команді для виходу до наступного раунду необхідна лише перемога.

Спочатку зустріч мала відбутися в Харкові, однак її перенесли до столиці після запровадження воєнного стану в 10 українських областях, зокрема і в Харківській.