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12 Грудень 2018, Київ 07:35
Новини | Події

Визначилися 15 із 16 учасників плей-оф Ліги чемпіонів, останнім може стати «Шахтар»

«Шахтарю» необхідна перемога для виходу до плей-оф Ліги чемпіонів

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Визначилися 15 із 16 учасників плей-оф Ліги чемпіонів.

Наразі участь в 1/8 фіналу турніру гарантували німецькі «Боруссія Дортмунд», «Шальке-04» та «Баварія», іспанські «Атлетіко», «Барселона» та «Реал Мадрид», англійські «Манчестер Сіті», «Тоттенгем», «Ліверпуль» та «Манчестер Юнайтед», італійські «Рома» та «Ювентус», французький ПСЖ, португальський «Порту» та нідерландський «Аякс».

Останній учасник плей-оф Ліги чемпіонів визначиться ввечері 12 грудня на НСК «Олімпійський» у Києві під час матчу донецького «Шахтаря» та французького «Ліона». Українській команді для виходу до наступного раунду необхідна лише перемога.

Спочатку зустріч мала відбутися в Харкові, однак її перенесли до столиці після запровадження воєнного стану в 10 українських областях, зокрема і в Харківській.

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