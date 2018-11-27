Ліга чемпіонів: «Шахтар» на останніх хвилинах вирвав перемогу над «Гоффенгаймом»

Донецький «Шахтар» на останніх хвилинах вирвав перемогу у виїзній грі з німецьким «Гоффенгаймом» у межах п’ятого туру Ліги чемпіонів. Матч закінчився з рахунком 2:3.

«Гірникам» вдалося забити на 14 і 15 хвилині – відзначилися Ісмаїлі й Тайсон.

Уже до кінця першого тайму німці відігралися: на 17-й хвилині гол на свій рахунок записав Андрей Крамарич, а на 40-й – Стівен Цубер.

«Шахтар» забив вирішальний м’яч на 92-й хвилині – свій момент реалізував Тайсон, який оформив дубль.

«Гоффенгайм» догравав матч вдесятьох: за півгодини до кінця зустрічі другу жовту картку отримав Адам Солої.

В іншій грі групи F французький «Ліон» зіграв внічию з «Манчестер Сіті» – 2:2.

За один тур до кінця «Манчестер Сіті» має 10 очок, «Ліон» – сім, «Шахтар» – п’ять, а «Гоффенгайм» – три.

До наступного раунду Ліги чемпіонів виходять перші дві команди кожної з груп, треті місця продовжать виступи в Лізі Європи, а останні – покинуть єврокубки.