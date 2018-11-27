Ліга чемпіонів: 27 листопада «Шахтар» зіграє з «Гоффенгаймом»

Український футбольний клуб «Шахтар» зіграє з німецьким «Гоффенгаймом» увечері 27 листопада. Матч відбудеться на домашньому полі німців – «Рейн-Некар Арені» в місті Зінсгайм.

«Гірняки» посідають останнє місце в групі F. На початку листопада вони програли «Манчестер сіті» і зараз мають 2 очки. У «Гоффенгайма» 3 очки.

Останній матч «Шахтаря» в групі – проти французького «Ліону» – запланований на 12 грудня.

Матч із «Гоффенгаймом» почнеться о 10 вечора 27 листопада за київським часом.