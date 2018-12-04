«Шахтар» заявляє, що зіграє з «Ліоном» у Києві

Донецький «Шахтар» заявляє, що зіграє матч Ліги чемпіонів проти французького «Ліона» в Києві, а не в Харкові.

«Офіційно! Матч Ліги чемпіонів «Шахтар» – «Ліон» відбудеться в Києві на НСК «Олімпійський» 12 грудня», – повідомила українська команда у Twitter.

3 грудня Союз європейський футбольних асоціацій (УЄФА) не дозволив донецькому «Шахтарю» провести матч шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти «Ліона» у Харкові через воєнний стан.

За один тур до кінця англійський «Манчестер Сіті» має 10 очок, «Ліон» – сім, «Шахтар» – п’ять, а німецький «Гоффенгайм» – три.

До наступного раунду Ліги чемпіонів виходять перші дві команди кожної з груп, треті місця продовжать виступи в Лізі Європи, а останні – покинуть єврокубки.

Раніше через воєнний стан УЄФА переніс до Києва матч між полтавською «Ворсклою» та лондонським «Арсеналом».