УЄФА не дозволяє «Шахтарю» провести матч Ліги чемпіонів у Харкові через воєнний стан

Союз європейський футбольних асоціацій (УЄФА) не дозволяє донецькому «Шахтарю» провести матч шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів у Харкові через воєнний стан.

Місце проведення матчу наразі не визначене.

«Шахтар» має провести матч із французьким «Ліоном» на 12 грудня. За один тур до кінця англійський «Манчестер Сіті» має 10 очок, «Ліон» – сім, «Шахтар» – п’ять, а німецький «Гоффенгайм» – три.

До наступного раунду Ліги чемпіонів виходять перші дві команди кожної з груп, треті місця продовжать виступи в Лізі Європи, а останні – покинуть єврокубки.

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