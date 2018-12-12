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12 Грудень 2018, Київ 10:55
Новини | Події

«Шахтар» є фаворитом у вирішальному матчі з «Ліоном» – букмекери

«Шахтарю» для виходу до наступного раунду необхідна лише перемога

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Донецький «Шахтар» є фаворитом у матчі групового етапу Ліги чемпіонів із французьким «Ліоном», свідчать дані букмекерських контор.

Відповідно до котирувань, найбільш імовірними є перемога «гірників» з різницею в один гол або нічия з рахунком 1:1.

«Шахтарю» необхідна перемога для виходу до плей-оф Ліги чемпіонів
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Визначилися 15 із 16 учасників плей-оф Ліги чемпіонів, останнім може стати «Шахтар»

Матч відбудеться 12 грудня на НСК «Олімпійський» у Києві. Стартовий свисток має пролунати о 22:00. Гру в прямому ефірі покаже телеканал «Футбол 2».

Наразі визначилися 15 із 16 учасників плей-оф Ліги чемпіонів. Українській команді для виходу до наступного раунду необхідна лише перемога.

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