«Шахтар» є фаворитом у вирішальному матчі з «Ліоном» – букмекери

Донецький «Шахтар» є фаворитом у матчі групового етапу Ліги чемпіонів із французьким «Ліоном», свідчать дані букмекерських контор.

Відповідно до котирувань, найбільш імовірними є перемога «гірників» з різницею в один гол або нічия з рахунком 1:1.

Матч відбудеться 12 грудня на НСК «Олімпійський» у Києві. Стартовий свисток має пролунати о 22:00. Гру в прямому ефірі покаже телеканал «Футбол 2».

Наразі визначилися 15 із 16 учасників плей-оф Ліги чемпіонів. Українській команді для виходу до наступного раунду необхідна лише перемога.