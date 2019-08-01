Луганська «Зоря» вийшла до наступного кола Ліги Європи

Луганська «Зоря» вийшла до третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи, перемігши за підсумком двох матчів віцечемпіона Чорногорії «Будучност». Після перемоги, здобутої минулого тижня в Подгориці (3:1), підопічні Віктора Скрипника виграли у цього суперника і в Запоріжжі, яке стало домом для «Зорі» на час окупації Луганська.

Головні події матчу-відповіді сталися в першому таймі. На 32-й хвилині Артем Громов відкрив рахунок, і одразу після цього господарі отримали подвійну чисельну перевагу: арбітр матчу вилучив Ніколу Джуріча після удару суперника ліктем, а Драшко Божовича – за агресивну поведінку.

Тотальна перевага «Зорі» в другому таймі в забиті м’ячі так і не матеріалізувалася, рахунок залишився незмінним – 1:0.

Наступний суперник луганської команди визначиться в матчі «Осієк» (Хорватія) – ЦСКА (Болгарія), який розпочнеться о 21:45 за Києвом. У першому матчі цих команд сильнішою була болгарська команда – 1:0.