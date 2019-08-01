Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
01 Серпень 2019, Київ 22:24
Новини | Спорт

Луганська «Зоря» вийшла до наступного кола Ліги Європи

Футболісти «Зорі» святкують взяття воріт

Дивитись коментарі

Луганська «Зоря» вийшла до третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи, перемігши за підсумком двох матчів віцечемпіона Чорногорії «Будучност». Після перемоги, здобутої минулого тижня в Подгориці (3:1), підопічні Віктора Скрипника виграли у цього суперника і в Запоріжжі, яке стало домом для «Зорі» на час окупації Луганська.

Головні події матчу-відповіді сталися в першому таймі. На 32-й хвилині Артем Громов відкрив рахунок, і одразу після цього господарі отримали подвійну чисельну перевагу: арбітр матчу вилучив Ніколу Джуріча після удару суперника ліктем, а Драшко Божовича – за агресивну поведінку.

Тотальна перевага «Зорі» в другому таймі в забиті м’ячі так і не матеріалізувалася, рахунок залишився незмінним – 1:0.

Наступний суперник луганської команди визначиться в матчі «Осієк» (Хорватія) – ЦСКА (Болгарія), який розпочнеться о 21:45 за Києвом. У першому матчі цих команд сильнішою була болгарська команда – 1:0.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG