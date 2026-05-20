В Україні зареєстровані майже 22 тисячі ФОПів з іноземним громадянством – Opendatabot

В Україні на середину травня зареєстровані майже 22 тисячі ФОПів з іноземним громадянством, повідомляє платформа відкритих даних Opendatabot з посиланням на Єдиний державний реєстр.

За даними ресурсу, загалом 21 967 підприємців з іноземним громадянством нараховується наразі в Україні, в середньому від початку повномасштабного вторгнення РФ на рік відкривається 1 896 справ громадян інших країн.

Зазначається, що кожен четвертий з них зареєстрований у Києві: 5 216. Харківщина посідає друге місце з 3 506 підприємцями, а Одещина – третє з 3 295 ФОПами. На ці 3 регіони припадає майже 55% усіх іноземців, що започаткували свій бізнес в Україні.

Opendatabot повідомляє, що найбільше серед підприємців громадян Російської Федерації – кожен п’ятий іноземець-ФОП (4 593). Далі йдуть громадяни В’єтнаму (1 994), Азербайджану (1 635), Узбекистану (1 469) та Молдови (1 118). Загалом майже половина іноземців із власною справою походять з цих 5 країн.

Найчастіше іноземці в Україні працюють у сфері роздрібної торгівлі – 6 346 ФОПів, пише платформа відкритих даних.

Загалом на 20 травня, за даними Opendatabot, в Україні працюють понад 2,1 мільйона фізичних осіб-підприємців.

На тлі демографічної кризи в Україні та повномасштабного вторгнення в країні бракує робочих рук.

Нещодавно Центр протидії дезінформації повідомив про фіксацію нової хвилі в соцмережах нібито «жартівливих» відео, в яких висміюється чи драматизується майбутнє України через залучення іноземних трудових мігрантів.

Центр дослідив цей контент і зафіксував багато російських каналів, які його створюють і педалюють. Цими штучно створеними відео і мемами намагаються спровокувати внутрішні конфлікти всередині українського суспільства, викликати побоювання щодо «втрати ідентичності», «заміщення населення» та «марності боротьби з російськими окупантами», пояснюють аналітики.



