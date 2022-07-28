Генштаб: на Донеччині при штурмі війська РФ вдалися до обману – одягли польову форму ЗСУ

На Донеччині при штурмі війська РФ вдалися до обману – одягли польову форму ЗСУ, повідомляє у вечірньому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.

«Порушуючи звичаї війни та з метою введення в оману, при штурмі в районі населеного пункту Піски російські окупанти використовували польову форму Збройних Сил України з білими пов’язками на руках та ногах», – повідомляють у штабі.

Російські війська за підтримки танків, вогню ствольної та реактивної артилерії відновили штурмові дії в напрямку Авдіївки та Пісків. Але, як повідомляють у Генштабі, успіху вони не мали, відійшли.

У травні оперативне командування «Південь» повідомляло, що у місті Токмак окупанти розпочали пошив одностроїв ЗСУ та переодягання в них. Тоді командування попереджало про можливі провокації за участі таких «ряджених підрозділів».