Проросійським представникам Криму не дали виступити на форумі ООН у Женеві

На 12-й сесії форуму з питань меншин, який відбувається в Женеві під егідою Ради ООН з прав людини, «представників Криму» з російської делегації – депутата Держдуми від анексованого півострова Руслана Бальбека і голову російської громадської організації «Українська громада Криму» Анастасію Гридчину позбавили права виступити зі своїми доповідями 28 листопада. Про це російському державному агентству новин ТАСС повідомила Гридчина.

За її словами, виступи зірвали представники української делегації.

«Українська делегація перервала стукотом табличок виступ Руслана Бальбека і направила протест проти нашої делегації в секретаріат. Секретар позбавив права слова офіційного делегата від Росії», – сказала Гридчина.

Виступ самої Гридчиної також не відбувся. Вона сподівається виступити з доповіддю про права людини на освіту мовами національних меншин 29 листопада.

Про зрив виступів проросійських представників Криму на форумі також повідомляє агентство «Укрінформ».

«Український дипломат за процедурою почав заперечувати проти виступу Бальбека, підкреслюючи, що це фейковий делегат, він порушує резолюції ГА ООН і взагалі не має права представляти Росію. А я, в рамках загальноприйнятих парламентських процедур, не порушуючи правил, почав голосно стукати по столу, псуючи виступ колаборанта», – розповів агентству колишній постійний представник президента України в АРК Борис Бабін, який бере участь в заході.

Напередодні в МЗС України заявили про нелегітимність участі «представників Криму» в форумі ООН.

11 вересня цього року на конференції ОБСЄ з питань людського виміру у Варшаві українська делегація не дала виступити двом російським «представникам Криму». Пізніше, за даними російських ЗМІ, на конференції зміг виступити член громадської палати Росії від анексованого Криму, глава підконтрольної Росії «болгарської громади Криму» Іван Абажер.