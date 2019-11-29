У Путіна назвали «порушенням прав кримських татар» ситуацію на форумі ООН в Женеві

Георгій Мурадов, який є постійним представником президента Росії в анексованому Криму, назвав «порушенням прав кримських татар» заборону виступати проросійським представникам півострова на форумі ООН в Женеві.

«У Женеві проходить форум національних меншин ООН, на цей форум не зареєстрували керівників кримських татар. Хіба це не порушення прав кримських татар на те, щоб вони розповіли правду про те, що в Криму відбувається і як їм сьогодні живеться? Це пряме порушення. Всім кримчанам, в тому числі кримським татарам, країни Заходу – Євросоюз і США не дають відвідувати своїх родичів, це пряме порушення міжнародного гуманітарного права», – сказав Мурадов, якого цитує російське дрежавне агентство новин ТАСС.

За інформацією агентства, на форум не змогли потрапити підконтрольні Росії представники керівництва кримськотатарських освітніх і духовних організацій Чингіз Якубов і Ессадулах Баїров.

На 12-й сесії форуму з питань меншин, який проходить у Женеві під егідою Ради ООН з прав людини, «представників Криму» з російської делегації – депутата Держдуми від анексованого півострова Руслана Бальбека і голову російської громадської організації «Українська громада Криму» Анастасію Гридчину позбавили права виступати з доповідями 28 листопада.

Напередодні в МЗС України заявили про нелегітимність участі «представників Криму» в форумі ООН.