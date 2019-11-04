У столиці Аргентини пройшла виставка кореспондента Радіо Свобода

В аргентинському Буенос-Айресі відбулася виставка «Лінія фронту. Рік 2018» кореспондента Радіо Свобода Андрія Дубчака. Захід цими вихідними організувало товариство «Просвіта» в українській школі в Аргентині.

Як повідомив речник товариства Хав’єр Апонюк Савич на сторінці у Facebook, виставка стала «унікальною можливістю представити аргентинській громадськості правду про ситуацію, яка склалася, та про те, як вона впливає на життя постраждалих» від бойовиків на Донбасі.

«На виставці представлені фотографії військових та цивільних. Життя, побут, війна. Радість та горе. Сподіваюсь, ці світлини наочно покажуть аргентинцям усю трагічність наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України. Бо ж, як то кажуть, – краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Вдячний організаторам за велику роботу з організації виставки, яка добавить свою краплину в протистоянні інформаційній агресії Росії за кордоном, цю війну ми наразі програємо», – розповів автор виставки Андрій Дубчак.

Виставка «Лінія фронту. Рік 2018» кореспондента Радіо Свобода Андрія Дубчака об’єднує знімки, зокрема, із проектів про життя 36-ї окремої бригади морської піхоти у Широкині та Водяному, що на узбережжі Азовського моря, 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади («Гірські едельвейси») під Попасною (Луганщина) та світлини одного дня бою 24 ОМБр імені короля Данила у селищі Південне.

Андрій Дубчак працює на Радіо Свобода з лютого 2003 року. У 2014-му році став лауреатом престижного міжнародного конкурсу Lovie Awards за перемогу в номінації «інтернет-радіо». Найкращим журі визнало відео, яке він зняв з «ялинки» на Майдані під час народного віча 8 грудня.

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