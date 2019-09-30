Франція прощається з колишнім президентом Жаком Шираком

У Франції 30 вересня прощаються з колишнім президентом країни Жаком Шираком. У церемонії бере участь президент Емманюель Макрон.

На жалобні заходи в Париж прибули десятки нинішніх і колишніх іноземних лідерів, у тому числі президенти Росії й Грузії, колишній президент США Білл Клінтон, ексканцлер Німеччини Ґерхард Шрьодер, король Йорданії Абдалла II.

30 вересня у Франції оголосили днем національної жалоби.

Церемонія прощання почалася вранці з меси на території Будинку інвалідів. А потім продовжилася в соборі Сен-Сюльпіс, де відбулася панахида.

Жак Ширак помер 26 вересня у віці 86 років. Він займав посаду президента з 1995 до 2007 року. Крім того, Ширак двічі був прем’єр-міністром Франції і протягом 18 років – мером Парижа.