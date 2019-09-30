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30 Вересень 2019, Київ 16:45
Новини | Міжнародні

Франція прощається з колишнім президентом Жаком Шираком

Емманюель Макрон на церемонії прощання з Жаком Шираком, Париж, Франція, 30 вересня 2019 року

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У Франції 30 вересня прощаються з колишнім президентом країни Жаком Шираком. У церемонії бере участь президент Емманюель Макрон.

На жалобні заходи в Париж прибули десятки нинішніх і колишніх іноземних лідерів, у тому числі президенти Росії й Грузії, колишній президент США Білл Клінтон, ексканцлер Німеччини Ґерхард Шрьодер, король Йорданії Абдалла II.

30 вересня у Франції оголосили днем національної жалоби.

Церемонія прощання почалася вранці з меси на території Будинку інвалідів. А потім продовжилася в соборі Сен-Сюльпіс, де відбулася панахида.

Люди стоять у черзі, щоб попрощатися з Жаком Шираком, Париж, 29 вересня 2019 року
Люди стоять у черзі, щоб попрощатися з Жаком Шираком, Париж, 29 вересня 2019 року

Жак Ширак помер 26 вересня у віці 86 років. Він займав посаду президента з 1995 до 2007 року. Крім того, Ширак двічі був прем’єр-міністром Франції і протягом 18 років – мером Парижа.

Парижани віддають шану колишньому президентові Франції Жаку Шираку – відео
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Парижани віддають шану колишньому президентові Франції Жаку Шираку – відео

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