У Франції 30 вересня прощалися з колишнім президентом країни Жаком Шираком. У церемонії взяв участь президент Емманюель Макрон. На жалобні заходи в Париж прибули десятки нинішніх і колишніх іноземних лідерів, у тому числі президенти Росії й Грузії, колишній президент США Білл Клінтон, ексканцлер Німеччини Ґергард Шредер, король Йорданії Абдалла II. 30 вересня у Франції оголосили днем національної жалоби. Церемонія прощання почалася вранці з меси на території Будинку інвалідів, а потім продовжилася в соборі Сен-Сюльпіс, де відбулася панахида. Жак Ширак був похований на кладовищі Монпарнас у Парижі поряд із могилою його дочки, яка померла 2016 року. Жак Ширак помер 26 вересня у віці 86 років. Він займав посаду президента з 1995 до 2007 року. Крім того, Ширак двічі був прем’єр-міністром Франції і протягом 18 років мером Парижа. (Відео Reuters)