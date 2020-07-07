У Франції сформували новий уряд

У Франції 6 липня сформували новий склад кабінету міністрів. Про це повідомили у Єлисейському палаці.

У новому кабінеті зберегли посади міністр закордонних справ Жан-Ів Ле Дріан, міністр збройних сил Флоранс Парлі, міністр економіки Брюно Ле Мер та кілька інших посадовців.

Як зазначається у повідомленні, президент Франції Емманюель Макрон має зустрітися з новим урядом сьогодні, 7 липня.

Прем’єр-міністр Франції Едуар Філіпп 3 липня подав у відставку і Макрон її прийняв. Пізніше президент Франції призначив на пост прем’єр-міністра Жана Кастекса.

У середині червня Макрон повідомив, що хоче «переосмислити» своє президентство. Він має намір перезапустити французьку економіку, яка зазнала удару через коронавірус.