Франція нагородила орденом Почесного легіону Жизель Пеліко – символ спротиву сексуалізованому насильству

Француженка Жизель Пеліко, яка стала символом опору сексуалізованому насильству, відзначена найвищою нагородою Франції, орденом Почесного легіону. Про це йдеться в спеціальному указі, опублікованому з нагоди Дня взяття Бастилії, який відзначається 14 липня.

Жизель Пеліко стала відома у всьому світі після того, як відмовилася від права на анонімність під час суду у справі її колишнього чоловіка Домініка Пеліко. Він упродовж років накачував Жизель транквілізаторами і приводив десятки незнайомців ґвалтувати її.

У грудні 2024 року французький суд засудив Домініка Пеліко до максимального терміну – 20 років ув’язнення. Жизель брала участь майже у всіх засіданнях суду.