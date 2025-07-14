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Франція нагородила орденом Почесного легіону Жизель Пеліко – символ спротиву сексуалізованому насильству

Жизель Пеліко під час суду в 2024 році, архівне фото
Жизель Пеліко під час суду в 2024 році, архівне фото

Француженка Жизель Пеліко, яка стала символом опору сексуалізованому насильству, відзначена найвищою нагородою Франції, орденом Почесного легіону. Про це йдеться в спеціальному указі, опублікованому з нагоди Дня взяття Бастилії, який відзначається 14 липня.

Жизель Пеліко стала відома у всьому світі після того, як відмовилася від права на анонімність під час суду у справі її колишнього чоловіка Домініка Пеліко. Він упродовж років накачував Жизель транквілізаторами і приводив десятки незнайомців ґвалтувати її.

У грудні 2024 року французький суд засудив Домініка Пеліко до максимального терміну – 20 років ув’язнення. Жизель брала участь майже у всіх засіданнях суду.

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