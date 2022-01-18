У Франції оштрафували на 10 тисяч євро кандидата в президенти Земмура

Праворадикальний кандидат у президенти Франції Ерік Земмур оштрафований на 10 тисяч євро за розпалювання расової ненависті, пише газета Le Monde.

У вересні 2020 року в ефірі телеканалу СNews Земмур назвав дітей мігрантів, які приїхали без супроводу, «злодіями», «вбивцями» та «насильниками», додавши, що їх потрібно висилати з країни. Прокуратура визнала, що такі висловлювання порушують допустимі рамки свободи вираження думок.

Земмур під час оголошення вироку не був присутній у суді. Коментуючи рішення в соціальних мережах, він написав, що необхідно покінчити із системою, яка тисне на свободу слова та демократичні дебати.

«Ця система виробляє злочинні переконання в промисловий спосіб. Необхідно терміново вигнати ідеологію із судів», – заявив Земмур. Його адвокати мають намір оскаржити рішення суду.

63-річний французький журналіст і публіцист Ерік Земмур двічі перебував під судом за розпалювання ненависті.

Згідно з опитуваннями громадської думки, які проводилися впродовж кількох тижнів минулого року, Земмур міг посісти друге місце на президентських виборах у Франції, які відбудуться у квітні 2022 року, поступившись нинішньому президенту Емманюелю Макрону. Проте відтоді його підтримка зменшилася.