У Франції шириться страйк проти пенсійної реформи

Загальнонаціональний страйк у Франції проти запланованої пенсійної реформи, що призвів до серйозних перебоїв у залізничному сполученні й поставках палива, а також закриття шкіл 7 березня, перенесеться і на 8 березня, в той час, як профспілки активізували свою кампанію, щоб змусити уряд змінити непопулярну політику, пише агентство Reuters.

Уряд президента Франції Емманюеля Макрона сподівається, що його план щодо підвищення пенсійного віку на два роки до 64 років буде ухвалений парламентом до кінця місяця.

Французькі профспілки заявили, що цього разу будуть масові страйки, які можуть тривати кілька днів, принаймні в деяких секторах.

Як повідомило агентство AFP, за даними поліції, понад мільйон людей вийшли на марші у Франції 7 березня, що стало одним із найбільших протестів за десятиліття. Профспілка CGT назвала цифру в 3,5 мільйона.

Поліція застосувала сльозогінний газ у Парижі, невеликі сутички також відбулися в західному місті Нант, але понад 260 мітингів, організованих профспілками по всій країні, були переважно мирними.

Пенсійна реформа – одна з передвиборних обіцянок президента Франції Емманюеля Макрона. Реформа передбачає зміну принципу нарахування пенсій – у французів залишиться право виходу на пенсію в 62 роки, але для отримання повної пенсії їм доведеться пропрацювати мінімум до 64 років. Цей вік буде поступово підвищуватися, щоб пенсійна система залишалася бездефіцитною.

Уряд повинен був закінчити роботу над реформою на початку 2020 року, але в березні того року Макрон зупинив всі реформи у Франції через коронавірусну пандемію.

У 1995 році загальний страйк через пенсійну реформу паралізував транспортну систему Франції майже на три тижні, що змусило владу змінити свої плани.