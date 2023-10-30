Влада Франції збирається депортувати 39 росіян – міністр

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен заявив, що влада країни збирається депортувати 39 росіян, яких вона вважає прихильниками радикального ісламу. Про це глава відомства повідомив у ефірі радіостанції RMC.



Дарманен не уточнив імена, вік чи інші дані тих, кого влада Франції збирається вислати до Росії. За його словами, зараз французька сторона контактує з російською владою та передала їй список тих, кого збирається депортувати. Дарманен уточнив, що вислати росіян без згоди влади Росії не можна. Російська сторона має бути готова їх прийняти. Міністр заявив, що зараз за тими, хто потрапив до списку, встановлено «найсуворіший контроль».



Раніше Дарманен заявляв про те, що в «списку S» – переліку тих, хто загрожує безпеці Франції – перебувають 60 росіян.



22 жовтня у Франції затримали чотирьох підлітків віком 15 та 16 років, троє з яких уродженці Чечні та Інгушетії. Трьох затриманих звинуватили у плануванні нападу на посольство Ізраїлю в Бельгії. Після атаки підлітки мали намір втекти на Північний Кавказ.



13 жовтня 20-річний уродженець Інгушетії Мохаммед Могушков напав із ножем на школу у французькому місті Аррасі, де він раніше навчався. В результаті атаки один із учителів загинув, троє людей тяжко поранені. 18 жовтня Могушкову пред’явили звинувачення у вбивстві у зв’язку з терористичною діяльністю, замаху на вбивство та участі у терористичній спільноті.



Могушков був внесений до «списку S» за радикальний ісламізм, його телефон прослуховувався, а сам він був під «постійним наглядом» Головного управління внутрішньої безпеки Франції (DGSI). Його перевіряли у четвер напередодні нападу, але поліція нічого не запідозрила.