Конституційна рада Франції схвалила підвищення пенсійного віку

Конституційна рада Франції 14 квітня схвалила непопулярний план підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років, повідомляє агенція АР.



Це стало перемогою президента Еммануеля Макрона після трьох місяців масових протестів проти законодавства, які завдали шкоди його керівництву.



Цей крок міг розлютити профспілки та інших критиків пенсійної реформи, включаючи протестувальників, які зібралися в різних місцях Франції пізно ввечері 14 квітня, коли було ухвалено рішення. Політичні опоненти Макрона пообіцяли продовжувати тиск на уряд, щоб той відкликав пенсійну реформу.

Пенсійна реформа – одна з передвиборних обіцянок президента Франції Емманюеля Макрона. Реформа передбачає зміну принципу нарахування пенсій – у французів залишиться право виходу на пенсію в 62 роки, але для отримання повної пенсії їм доведеться пропрацювати мінімум до 64 років. Цей вік буде поступово підвищуватися, щоб пенсійна система залишалася бездефіцитною.

Уряд повинен був закінчити роботу над реформою на початку 2020 року, але в березні того року Макрон зупинив всі реформи у Франції через коронавірусну пандемію.