Парламент Франції схвалив заборону соцмереж для дітей

Парламент Франції 21 липня схвалив заборону користування соцмережами для осіб молодших 15 років. Франція стане першою державою ЄС, яка введе подібний захід законодавчо.

Як повідомляє AFP, на підтримку законопроєкту висловилися 279 депутатів Національної асамблеї, проти був 81. Раніше законопроект схвалив Сенат.

Президент Емманюель Макрон, який активно виступає на підтримку цього кроку, написав у соцмережах, що Франція є провідною силою у Європі у питаннях захисту дітей та підлітків. Він подякував парламенту, зазначивши, що рішення має схвалити Конституційна рада. Раніше Макрон висловлював надію, що заборона набуде чинності вже до вересня.

З 1 вересня соцмережі мають заборонити відкривати нові облікові записи особам, які молодші 15 років, а до 1 січня 2027 року мають бути закриті вже існуючі облікові записи юних французів.

При цьому документ не передбачає будь-яких покарань для дітей чи їхніх батьків за порушення заборони.

Більшість політичних сил підтримали заборону, вказуючи на ризики для здоров’я та безпеки дітей у соцмережах, таких як TikTok, Snapchat чи Instagram. Противники законопроекту головним чином висловлювали побоювання у зв’язку з можливим втручанням влади у приватне життя та витоком персональних даних – для отримання доступу до соцмереж, користувачам необхідно буде надати докази того, що вони вже досягли 15 років.

Заборона або обмеження на доступ дітей до соцмереж обговорюється і на рівні ЄС, хоча поки що такого рішення не було ухвалено. Низка країн, таких як Греція та Іспанія, хочуть запровадити подібну заборону на національному рівні. Першою країною у світі, яка заборонила дітям до 16 років реєструватися в соцмережах, стала Австралія.



