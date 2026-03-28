Франція: поліція запобігла вибуху в Парижі біля американського банку

Французька прокуратура з питань боротьби з тероризмом заявила, що розпочала розслідування щодо ймовірного нападу, спрямованого проти Bank of America в Парижі.

Вона заявила, що розпочате розслідування стосується «спроби заподіяння шкоди вогнем або іншими небезпечними засобами у зв’язку з терористичною діяльністю» та «терористичної злочинної змови».

«Вітаю команду швидкого реагування (паризької) поліції, чиї дії запобігли насильницькому терактові в Парижі минулої ночі», – написав міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс у дописі в соціальних мережах.

Французька поліція запобігла ймовірному вибуху бомби біля американського банку в Парижі рано в суботу, заарештувавши чоловіка, який збирався підірвати саморобний вибуховий пристрій, повідомили AFP чиновники та джерела, близькі до справи. Інцидент стався близько 3:30 ранку (01:30 за Гринвічем) перед будівлею Bank of America.

Поліція затримала чоловіка одразу після того, як він помістив пристрій, виготовлений з п'яти літрів рідини, яка, як вважається, є паливом, та системи запалювання, повідомило одне з джерел.

Підозрюваного, який нібито заявив, що його завербували для операції у соцмережах, супроводжував чоловік, який утік, коли поліцейські прийшли їх заарештувати.

За попередньою оцінкою, компонент запалювання містив 650 грамів вибухового порошку. Весь пристрій було доставлено до судово-медичної лабораторії паризької поліції для повного аналізу.