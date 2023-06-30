У Франції під час заворушень затримали понад 400 людей

У Франції заарештували понад 400 людей під час масових заворушень, що тривають третю ніч після загибелі в передмісті Парижа 17-річного підлітка, якого застрелив патрульний. Понад триста людей затримали у Парижі та околицях, повідомляє видання Le Figaro з посиланням на МВС країни.

Алжирця за походженням Наеля М. у вівторок зупинив поліцейський патруль за порушення ПДР, коли хлопець рушив, його застрелили. Поліцейські спочатку заявили, що водій намагався збити їх, але на опублікованому пізніше відео видно, що під час перевірки авто один із поліцейських тримає водія під прицілом. Коли автомобіль рушає з місця, поліцейський робить постріл і влучає водієві в груди.

38-річного поліцейського, який вистрілив у водія, заарештували. Його звинуватили у навмисному вбивстві.

Президент Франції Емманюель Макрон закликав припинити насильство та зберігати спокій, щоб була встановлена справедливість.

У четвер ввечері в Нантері, де народився і жив Наель, тисячі демонстрантів взяли участь в акції протесту, вимагаючи справедливого покарання поліцейським. Проте мирна акція швидко переросла у заворушення та зіткнення з поліцією. Насильство та заворушення поширилися на кілька міст Франції та навіть Бельгію. У Брюсселі заарештували 15 людей.

Нападів зазнали поліцейські дільниці в Реймсі та місті По, повідомив телеканал BFMTV. У Марселі поліція застосувала сльозогінний газ під час зіткнень із демонстрантами, повідомила міська газета La Provence. На площі Шатле в Парижі розграбували магазини, відбулися сутички з поліцією. У Нанті автомобіль протаранив супермаркет.

Учасники протестів підпалюють автомобілі та сміттєві контейнери. У Тулузі кілька пожеж зафіксували у кварталі багатоповерхових будинків, де проживають понад 35 тисяч осіб, переважно вихідців із Північної Африки. До придушення заворушень залучені 40 тисяч поліцейських. Влада мобілізує спецпризначенців. Їх відправили у Тур, Авіньйон, Нант та Тулузу, повідомили у поліції. У містах Кламар, Комп’єн і Нейї-сюр-Марн вночі ввели комендантську годину. На ранок паризькі ЗМІ повідомляли, що заворушення вщухають.