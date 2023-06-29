У Франції спалахнули заворушення після вбивства поліцією підлітка

У Парижі та його передмістях, а також у деяких інших містах Франції в ніч на 29 червня тривали заворушення, що спалахнули після того, як раніше цього тижня поліцейський застрелив 17-річного автомобіліста.

Затримано щонайменше 150 людей, повідомив міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен.

Учасники заворушень підпалили десятки автомобілів, перекривали вулиці, грабували магазини, закидали поліцейських камінням та феєрверками, у відповідь правоохоронці застосували сльозогінний газ.

Невідомі особи атакували феєрверками пост охорони біля входу на територію другої за величиною у Франції вʼязниці у місті Френ на південь від Парижа. За даними джерела Le Monde у поліції, на територію вʼязниці їм проникнути не вдалося.

Сутички демонстрантів із поліцією сталися також у Ліллі, Тулузі та Ліоні.

Трагедія сталася 27 червня у передмісті Парижа Нантері. За даними поліції, хлопець на імʼя Наель М., який перебував за кермом, відмовився підкоритися її вимогам і був застрелений. Однак на відеозаписі, який потрапив до соцмережі, видно, що під час перевірки автомобіля один із поліцейських тримає водія під прицілом. Коли автомобіль рушає з місця, поліцейський робить постріл і влучає водієві в груди. Лікарям, які прибули на місце, врятувати 17-річного юнака не вдалося. Як повідомляє RFI, 38-річного поліцейського, який вистрілив у водія, взято під варту за підозрою в умисному вбивстві.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що вражений тим, що сталося, і закликав припинити насильство, «щоб справедливість могла перемогти». Він також вимагає розслідувати вбивство підлітка в найкоротший термін.