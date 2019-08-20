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20 Серпень 2019, Київ 19:59
Суспільство

Вбивство тінейджерки в Румунії: виринули темні зв’язки між поліцією, бандитами і політиками

15-річна Александра Мечешану

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Елісон Мутлер

Коли минулого місяця 15-річна дівчинка Александра Мечешану намагалася дотелефонуватися до служби екстреної допомоги на півдні Румунії, щоб сказати, що її викрали, побили та зґвалтували, справу доручили начальникові регіональної поліції. Але замість негайної координації з іншими державними установами, щоб знайти та врятувати неповнолітню, він зв’язався з тіньовим начальником місцевої охоронної фірми.

Через кілька годин після того, як потерпіла – Александра Мечешану – 25 липня зробила три відчайдушні дзвінки, благаючи про порятунок, заступник начальника поліції округу Олт Ніколає Алексе зателефонував 10 разів Ремусу Радою, – розповів сам Радой, якого в румунських ЗМІ змальовують як місцевого гангстера.

Алексе також надіслав смс-повідомлення Радою з проханням перевірити два телефонні номери та автомобіль, оприлюднивши ключову інформацію у справі Мечешану.

Поліцейський навіть запитав Радоя про імовірний слід, і начальник служби безпеки дав йому адреси деяких людей у місті Каракал, куди автостопом із іншого села прямувала дівчина – ці адреси Алексе мав перевірити.

Один слід, який нічого не дав, привів до імовірного лідера банди Нікусора Оаки, ділового суперника Радоя, який має зв’язки з двома іншими старшими поліцейськими в Каракалі.

Оака сказав, що знає про взаємодію між Алексе і Радоєм.

Мер Каракалу Лівіу Раду, однак, заявив, що і він сам, і префект округу дізналися про викрадення лише наступного дня, і це було з повідомлень у ЗМІ. Те саме й з прокурорами у справі, яких також мала поінформувати поліція.

Однак, усе це вже було запізно.

Адреси, які Радой надіслав поліції для перевірки за «наводкою» Оаки, завели у глухий кут.

Ґеорге Дінке каже, що вбив Александру Мечешану
Ґеорге Дінке каже, що вбив Александру Мечешану

Зрештою, поліція таки знайшла адресу, де Александру Мечешану тримали увесь наступний день, через 19 годин після відчайдушних телефонних дзвінків до екстрених служб цієї 15-річної дівчинки. На той час вона була вже мертва, а її ймовірний викрадач, 65-річний механік Ґеорге Дінке після того стверджував, що вбив Александру та спалив її тіло, а також зізнався і у вбивстві 18-річної Луїзи Меленку, яка зникла у квітні, а тіло так і не знайшли.

Тіньові зв’язки

На тлі трагедії та обурення громадськості з приводу того, що влада зловжила цією справою, події пролили незручне світло на тіньові зв’язки між злочинними угрупованнями, місцевою владою та політичними діячами в Румунії.

Оскільки подробиці справи стали відомі ЗМІ – Радой навіть показав журналістам своє листування у мережі WhatsApp із начальником поліції – багато румунів відреагували шоком і обуренням, звинувачуючи високопосадовців у некомпетентності та роботі з тими, кого слід переслідувати за злочини – вимагання та викрадення людей.

У Бухаресті протестують через повільну реакцію поліції на викрадення неповнолітньої дівчини
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У Бухаресті протестують через повільну реакцію поліції на викрадення неповнолітньої дівчини

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На даний момент нічого не може зв’язати Дінке з кільцями організованої злочинності в Каракалі, збіднілому містечку з 30-ма тисячами мешканців.

Але Сорін Іоніта, директор аналітичного Експертного форуму, сказав у коментарі кореспондентові Румунської служби Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода: «Ми ще не знаємо, чи був він вовк-одинак, чи ж пов’язаний із організованою злочинністю та торгівлею людьми. Справа ще не закінчена».

Стеліан Танасе, письменник і коментатор, написав, що Румунію контролюють на місцевому рівні клани, утворені «політиками, мафіозі, поліцією та прокурорами, які контролюють ресурси на свою користь і на шкоду пересічним громадянам».

Танасе розповів Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода, що багато румунів давно знають, що поліція перебуває «в змові з мафіозними бандами».

«Вони не працюють на захист громадян або на підтримку закону. Поліція перейшла на інший бік. Вони захищають злочинців, а не закон.... Це було доведено [подіями] в Каракалі», – вважає Танасе.

«Округ Олт не є ізольованим від решти Румунії. Ми повинні з’ясувати, наскільки широко поширене це явище між поліцією та мафіозними бандами... наскільки поліція піддається корупції», – каже Танасе.

«Румуни не довіряють поліції. Злочинні групи потрібно знешкодити. Мафіози мають частку бізнесу на місцевому рівні, вони контролюють установи та людей, включаючи начальників поліції... та корумпованих політиків».

З часу повалення комунізму Румунія була головною метою Східної Європи щодо сексуального рабства.

В одному з випадків, пов’язаних із торгівлею людьми, який діяв упродовж 2012-17 років, 14 румунських чоловіків були засуджені за секс із неповнолітніми, але жоден із них не відбув терміну ув’язнення.

Радой їздить навколо Каракалу в коштовному авто Phantom Rolls Royce і контролює охоронну компанію SC Safety Security, яка налічує 1800 співробітників і має великі контракти з державними установами, включаючи місцеву електростанцію CE Олтенія, яка забезпечує енергією південь Румунії.

Він звинувачує поліцію в поблажливості до деяких місцевих гангстерів, зокрема, до свого суперника Оаки.

Однак саме ця конкуренція з Оакою, який є одним із фігурантів справи щодо незаконного кредитування і якого звинувачують у торгівлі сексом, – сприяла затримці в пошуках Александри Мечешану.

«Вони повинні були поїхати туди, куди казала дівчина, і вона надала безліч деталей», – про її місцезнаходження Оака 5 серпня розповів інформаційному агентству Mediafax. – «Чому поліція [Алексе] співпрацювала з Ремусом Радоєм, коли треба було співпрацювати з власними колегами?», – обурюється він.

Поліція недокомплектована

В інтерв’ю телеканалу B1 2 серпня Алексе відстоював свої дії, заявивши, що використовував «усі доступні» йому методи.

Сорін Іоніта каже, що телефонний дзвінок не був найбільшою проблемою, «але треба, щоб поліція використовувала гангстерів, а не навпаки – щоб гангстери використовували поліцію».

Відтак разом із Алексе, ще два місцеві начальники поліції були звільнені у зв’язку з цією справою.

Оака був пов’язаний з віце-прем’єр-міністром Паулом Станеску, потужним регіональним гравцем, який також є міністром регіонального розвитку Румунії.

Кілька спостерігачів зазначили, що між членами злочинних груп, владою та політиками існують відомі зв’язки, досить часто це має місце в менших містах Румунії. У країні з високою бідністю і рівнем безробіття корупція легко приживається.

Не лише місцеві начальники поліції втратили роботу через убивство Мечешану.

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Підлітки в Румунії домоглися відставки міністра після вбивства неповнолітньої – відео

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На тлі тривалого обурення суспільства міністр внутрішніх справ Ніколає Моґа подав у відставку 30 липня, а 2 серпня прем’єр-міністр Віоріка Данчіла звільнила міністра освіти Катерину Андронеску після того, як остання зробила зауваження щодо поведінки Александри Мечешану. «Її ж учили не сідати в машини з незнайомцями», – заявила міністр, натякаючи на те, що, мовляв, дівчина сама винна.

Але Олександр Кумпанасу, дядько Мечешану, який опублікував стенограми відчайдушних дзвінків своєї племінниці до екстрених служб і виступив представником сім’ї, звинуватив державу в убивстві дівчинки.

«Ми маємо справу зі злочинцями – співучасниками установ цієї жалюгідної держави, які не змогли її захистити – яким не вдалося врятувати Александру», – сказав він 2 серпня. «Це не було те чудовисько [Дінка], який убив Александру, це – румунська держава».

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