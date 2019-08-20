Вбивство тінейджерки в Румунії: виринули темні зв’язки між поліцією, бандитами і політиками

Елісон Мутлер

Коли минулого місяця 15-річна дівчинка Александра Мечешану намагалася дотелефонуватися до служби екстреної допомоги на півдні Румунії, щоб сказати, що її викрали, побили та зґвалтували, справу доручили начальникові регіональної поліції. Але замість негайної координації з іншими державними установами, щоб знайти та врятувати неповнолітню, він зв’язався з тіньовим начальником місцевої охоронної фірми.

Через кілька годин після того, як потерпіла – Александра Мечешану – 25 липня зробила три відчайдушні дзвінки, благаючи про порятунок, заступник начальника поліції округу Олт Ніколає Алексе зателефонував 10 разів Ремусу Радою, – розповів сам Радой, якого в румунських ЗМІ змальовують як місцевого гангстера.

Алексе також надіслав смс-повідомлення Радою з проханням перевірити два телефонні номери та автомобіль, оприлюднивши ключову інформацію у справі Мечешану.

Поліцейський навіть запитав Радоя про імовірний слід, і начальник служби безпеки дав йому адреси деяких людей у місті Каракал, куди автостопом із іншого села прямувала дівчина – ці адреси Алексе мав перевірити.

Один слід, який нічого не дав, привів до імовірного лідера банди Нікусора Оаки, ділового суперника Радоя, який має зв’язки з двома іншими старшими поліцейськими в Каракалі.

Оака сказав, що знає про взаємодію між Алексе і Радоєм.

Мер Каракалу Лівіу Раду, однак, заявив, що і він сам, і префект округу дізналися про викрадення лише наступного дня, і це було з повідомлень у ЗМІ. Те саме й з прокурорами у справі, яких також мала поінформувати поліція.

Однак, усе це вже було запізно.

Адреси, які Радой надіслав поліції для перевірки за «наводкою» Оаки, завели у глухий кут.

Зрештою, поліція таки знайшла адресу, де Александру Мечешану тримали увесь наступний день, через 19 годин після відчайдушних телефонних дзвінків до екстрених служб цієї 15-річної дівчинки. На той час вона була вже мертва, а її ймовірний викрадач, 65-річний механік Ґеорге Дінке після того стверджував, що вбив Александру та спалив її тіло, а також зізнався і у вбивстві 18-річної Луїзи Меленку, яка зникла у квітні, а тіло так і не знайшли.

Тіньові зв’язки

На тлі трагедії та обурення громадськості з приводу того, що влада зловжила цією справою, події пролили незручне світло на тіньові зв’язки між злочинними угрупованнями, місцевою владою та політичними діячами в Румунії.

Оскільки подробиці справи стали відомі ЗМІ – Радой навіть показав журналістам своє листування у мережі WhatsApp із начальником поліції – багато румунів відреагували шоком і обуренням, звинувачуючи високопосадовців у некомпетентності та роботі з тими, кого слід переслідувати за злочини – вимагання та викрадення людей.

На даний момент нічого не може зв’язати Дінке з кільцями організованої злочинності в Каракалі, збіднілому містечку з 30-ма тисячами мешканців.

Але Сорін Іоніта, директор аналітичного Експертного форуму, сказав у коментарі кореспондентові Румунської служби Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода: «Ми ще не знаємо, чи був він вовк-одинак, чи ж пов’язаний із організованою злочинністю та торгівлею людьми. Справа ще не закінчена».

Стеліан Танасе, письменник і коментатор, написав, що Румунію контролюють на місцевому рівні клани, утворені «політиками, мафіозі, поліцією та прокурорами, які контролюють ресурси на свою користь і на шкоду пересічним громадянам».

Танасе розповів Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода, що багато румунів давно знають, що поліція перебуває «в змові з мафіозними бандами».

«Вони не працюють на захист громадян або на підтримку закону. Поліція перейшла на інший бік. Вони захищають злочинців, а не закон.... Це було доведено [подіями] в Каракалі», – вважає Танасе.

«Округ Олт не є ізольованим від решти Румунії. Ми повинні з’ясувати, наскільки широко поширене це явище між поліцією та мафіозними бандами... наскільки поліція піддається корупції», – каже Танасе.

«Румуни не довіряють поліції. Злочинні групи потрібно знешкодити. Мафіози мають частку бізнесу на місцевому рівні, вони контролюють установи та людей, включаючи начальників поліції... та корумпованих політиків».

З часу повалення комунізму Румунія була головною метою Східної Європи щодо сексуального рабства.

В одному з випадків, пов’язаних із торгівлею людьми, який діяв упродовж 2012-17 років, 14 румунських чоловіків були засуджені за секс із неповнолітніми, але жоден із них не відбув терміну ув’язнення.

Радой їздить навколо Каракалу в коштовному авто Phantom Rolls Royce і контролює охоронну компанію SC Safety Security, яка налічує 1800 співробітників і має великі контракти з державними установами, включаючи місцеву електростанцію CE Олтенія, яка забезпечує енергією південь Румунії.

Він звинувачує поліцію в поблажливості до деяких місцевих гангстерів, зокрема, до свого суперника Оаки.

Однак саме ця конкуренція з Оакою, який є одним із фігурантів справи щодо незаконного кредитування і якого звинувачують у торгівлі сексом, – сприяла затримці в пошуках Александри Мечешану.

«Вони повинні були поїхати туди, куди казала дівчина, і вона надала безліч деталей», – про її місцезнаходження Оака 5 серпня розповів інформаційному агентству Mediafax. – «Чому поліція [Алексе] співпрацювала з Ремусом Радоєм, коли треба було співпрацювати з власними колегами?», – обурюється він.

Поліція недокомплектована

В інтерв’ю телеканалу B1 2 серпня Алексе відстоював свої дії, заявивши, що використовував «усі доступні» йому методи.

Сорін Іоніта каже, що телефонний дзвінок не був найбільшою проблемою, «але треба, щоб поліція використовувала гангстерів, а не навпаки – щоб гангстери використовували поліцію».

Відтак разом із Алексе, ще два місцеві начальники поліції були звільнені у зв’язку з цією справою.

Оака був пов’язаний з віце-прем’єр-міністром Паулом Станеску, потужним регіональним гравцем, який також є міністром регіонального розвитку Румунії.

Кілька спостерігачів зазначили, що між членами злочинних груп, владою та політиками існують відомі зв’язки, досить часто це має місце в менших містах Румунії. У країні з високою бідністю і рівнем безробіття корупція легко приживається.

Не лише місцеві начальники поліції втратили роботу через убивство Мечешану.

На тлі тривалого обурення суспільства міністр внутрішніх справ Ніколає Моґа подав у відставку 30 липня, а 2 серпня прем’єр-міністр Віоріка Данчіла звільнила міністра освіти Катерину Андронеску після того, як остання зробила зауваження щодо поведінки Александри Мечешану. «Її ж учили не сідати в машини з незнайомцями», – заявила міністр, натякаючи на те, що, мовляв, дівчина сама винна.

Але Олександр Кумпанасу, дядько Мечешану, який опублікував стенограми відчайдушних дзвінків своєї племінниці до екстрених служб і виступив представником сім’ї, звинуватив державу в убивстві дівчинки.

«Ми маємо справу зі злочинцями – співучасниками установ цієї жалюгідної держави, які не змогли її захистити – яким не вдалося врятувати Александру», – сказав він 2 серпня. «Це не було те чудовисько [Дінка], який убив Александру, це – румунська держава».