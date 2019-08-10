У Румунії відбудуться протести проти лівого уряду

Десятки тисяч людей 10 серпня планують у багатьох містах Румунії взяти участь у демонстраціях з нагоди першої річниці масштабного антикорупційного протесту, який жорстоко придушений урядом.

Влада дозволила організувати мітинг біля будівлі уряду в Бухаресті. За даними організаторів, у ньому може взяти участь до 250 тисяч людей. Протести також були очікуються у Брашові, Клужі, Констанці та інших великих містах. Гасла протестувальників – «Ми не забули, що ви робили минулого літа», «Ми спостерігаємо за вами» та «Перезавантажити Румунію».

Приблизно 100 тисяч румунів зібралися торік 10 серпня перед будівлею уряду в Бухаресті. Вони протестували проти планів лівого уряду послабити вимоги антикорупційних законів у одній із найбільш корумпованих країн ЄС. Сили безпеки застосували тоді водяні гармати та сльозогінний газ, вдавшись до насильства, небаченого в Румунії з початку 1990-х.

Нинішні мітинги відбуватимуться на тлі суспільного обурення реакцією влади на викрадення та вбивство 15-річної Александри Мечешану. Ці події виявили вади в правоохоронній системі країни, яка є членом Європейського союзу та НАТО. Правоохоронцям знадобилося 19 годин, щоб визначити місце перебування Мечешану. Дівчина змогла тричі зателефонувати в екстрені служби і розповісти про місце свого перебування, проте її вчасно не знайшли. Міністр внутрішніх справ Румунії Ніколає Моґа 30 липня подав у відставку на тлі скандалу через імовірне зґвалтування та вбивство неповнолітньої.