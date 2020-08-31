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01 вересня 2020, Київ 01:49
Новини | Суспільство

У Freedom House закликали владу України реагувати на погрози насильства на ґрунті ненависті

Правозахисна організація Freedom House закликали правоохоронні органи України реагувати на відкриті погрози насильства на ґрунті ненависті. Відповідна заява з’явилася на сайті організації як реакція на інциденти в Харківській області та в Одесі 29 і 30 серпня.

«Недавні напади на мирних прихильників прав людини ЛГБТ, а також ромів, є невідкладним нагадуванням про те, що до погроз насильства на ґрунті ненависті повинна серйозно ставитися державна влада, яка несе відповідальність за запобігання такого насильства і реагування на нього», – заявив директор представництва Freedom House в Україні Метью Шааф.

Він заявив, що обом інцидентам передували «численні погрози насильства в соціальних мережах та в інших місцях».

«Той факт, що напади мали місце в присутності правоохоронних органів, які не були готові впоратися зі стрімким наростанням погроз, підкреслює той факт, що винні в насильстві на ґрунті ненависті, як і раніше, залишаються безкарними в Україні. Особи, відповідальні за напади в Харкові і Одесі, повинні бути притягнуті до відповідальності, відповідно до чинного законодавства, а уповноважені органи мусять вжити рішучих дій щодо вдосконалення правової бази України для запобігання насильству на ґрунті ненависті та реагування на нього, відповідно до міжнародних стандартів захисту прав людини», – додав він.

29 серпня Суспільне повідомило, що кількасот жителів селища Андріївка Харківської області закидали яйцями і камінням будинок, у якому живуть роми. Вимогою учасників акції протесту було виселення всіх осіб ромської національності через, як вони заявили, «погіршення криміногенної ситуації в селі». 19 серпня в бійці буцімто з ромами постраждав місцевий житель. Жінки з ромських сімей заявили, що ніхто з ромів до бійок не причетний. Повідомлялося, що поліція вивезла ромські сім’ї подалі від епіцентру конфлікту.

30 серпня видання «Думська» повідомило, що в Одесі закінчилося бійкою проведення «Маршу рівності». За повідомленнями, побилися представники ЛГБТ-спільноти та члени праворадикальної організації «Традиція і порядок». У поліції відзначили, що в «результаті неправомірних дій до медичного закладу доставили двох поліцейських», всього були затримані більш ніж десяток осіб.

31 серпня поліція уточнила, що затримала 17-річного хлопця, якого підозрюють у травмуваанні поліцейського на Думській площі в Одесі, де планувалася акція ЛГБТ-спільноти в рамках фестивалю квір-культури «ОдессаПрайд-2020». До адміністративної відповідальності притягнули 12 осіб. Ще 3 неповнолітніх після взяття пояснень передали батькам. За даними поліції, по медичну допомогу до лікарів з попереднім діагнозом «хімічний опік очей, обличчя та шиї першого ступеня» звернулася 24-річна учасниця акції.

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