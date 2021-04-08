Сербія: онлайн-працівники і фрілансери протестують проти податків на їхню роботу

Кількасот онлайн-працівників та фрілансерів вийшли на протест у столиці Сербії Белграді, розгорнувши наметове містечко неподалік будинку уряду, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Пікетувальники вимагають від влади відкласти ухвалення закону про оподаткування, згідно з яким вони повинні платити податки на суму, зароблену від 2015 року.

Ця категорія людей переважно працює на закордонних працедавців. Законопроєктом пропонується оподаткування всіх, хто упродовж останніх 5 років заробляв понад 470 євро на місяць. В майбутньому не будуть оподатковані ті, хто заробляє щомісяця менше від 270 євро.

Міран Поґачар, один з лідерів протесту, заявив, що йдеться про долю 100 тисяч осіб – фрілансерів й членів їхніх сімей. За його словами, ці люди від держави ніколи нічого не отримували, а зараз держава має намір покарати їх за те, що вони самі забезпечують собі роботу й заробіток.

В парку біля будинку уряду Серебії розташовані два великі та 40 малих наметів. Премʼєр-міністр Ана Брнабич зустрілася з представниками пікетувальників та заявила про готовність продовжити переговори, які розпочали ще в січні.