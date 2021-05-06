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06 травня 2021, Київ 20:04
Відео

Ваучери на безкоштовні покупки після вакцинації (відео)

Ваучери на безкоштовні покупки після вакцинації (відео)
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Ваучери на безкоштовні покупки після вакцинації (відео)

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6 травня рано-вранці нетерплячі покупці встали в чергу біля торговельного центру в Белграді, сподіваючись одними з перших отримати вакцину від коронавірусу разом з безплатним бонусним купоном на покупки, еквівалентом у 30 доларів.

Купони на покупки були запропоновані першим 100 людям, які пройшли вакцинацію в торговельному центрі в столиці Сербії, і були частиною зусиль для мотивації населення до вакцинації від COVID-19. Вакцини були доступні без попереднього запису, і люди могли вибирати між вакцинами Pfizer / BioNTech, AstraZeneca, «Спутнік V» або Sinopharm. Президент Сербії Александар Вучич оголосив 5 травня, що держава також надасть фінансову допомогу на суму в 30 доларів кожному громадянинові, старшому за 16 років, який зареєструється на вебсайті Міністерства фінансів і отримає хоча б одну дозу вакцини з двох необхідних до 31 травня. Загалом на сьогоднішній день сербським громадянам було введено 3,6 мільйона доз вакцини, при цьому 1,3 мільйона з 7 мільйонів населення були повністю вакциновані і другою дозою.

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