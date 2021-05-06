Купони на покупки були запропоновані першим 100 людям, які пройшли вакцинацію в торговельному центрі в столиці Сербії, і були частиною зусиль для мотивації населення до вакцинації від COVID-19. Вакцини були доступні без попереднього запису, і люди могли вибирати між вакцинами Pfizer / BioNTech, AstraZeneca, «Спутнік V» або Sinopharm. Президент Сербії Александар Вучич оголосив 5 травня, що держава також надасть фінансову допомогу на суму в 30 доларів кожному громадянинові, старшому за 16 років, який зареєструється на вебсайті Міністерства фінансів і отримає хоча б одну дозу вакцини з двох необхідних до 31 травня. Загалом на сьогоднішній день сербським громадянам було введено 3,6 мільйона доз вакцини, при цьому 1,3 мільйона з 7 мільйонів населення були повністю вакциновані і другою дозою.