Генштаб ЗСУ: на фронті за минулу добу відбулось понад 200 боїв

На фронті протягом минулої доби зафіксовано 208 бойових зіткнень, повідомляє у ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.



За даними штабу, вчора противник, серед іншого, завдав ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 99 авіаційних ударів, скинув 292 керовані авіабомби. Авіаударів зазнали низка населених пунктів у Сумській та Запорізькій області.



На фронті найбільше російських атак було на Покровському напрямку – тут українські захисники зупинили 33 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Білицьке, Никифорівка, Родинське, Новоолександрівка, Покровськ, Новопавлівка, Торецьке, Нове Шахове, Удачне, Молодецьке, Гришине, Котлине та в бік населених пунктів Ганнівка, Новопавлівка й Шевченко.



На Гуляйпільському напрямку відбулися 23 російські атаки біля Рибного, Добропілля, Святопетрівки, Прилук, Залізничного, Староукраїнки, Верхньої Терси, Запоріжжя, Чарівного та Оленокостянтинівки.

Російські війська продовжують свої атаки також на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Костянтинівському, Олександрівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

На Краматорському напрямку минулої доби противник наступальних дій не проводив.



