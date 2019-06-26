Загострення на фронті триває, до полудня зафіксовано 15 обстрілів з боку бойовиків – Міноборони

У Міністерстві оборони України повідомили, що станом на 12:00 26 червня підтримувані Росією бойовики 15 разів відкривали вогонь на Донбасі в бік позицій українських військових.

«Напруга на фронті не спадає», – повідомили у відомстві і додали, що під обстріли бойовиків потрапили позиції поблизу Луганського, Кримського, Кам’янки, Старогнатівки, Богданівки, Павлополя, Новоселівки Другої, Авдіївки, Пісків, Водяного.

«Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає…Ситуація на лінії зіткнення перебуває під надійним контролем», – йдеться в повідомленні.

Раніше штаб операції Об’єднаних сил повідомив, що минулої доби на Донбасі через обстріли бойовиків, яких було понад 30, постраждали 7 військових.

В угрупованнях «ДНР» і «ЛНР», підтримуваних Росією, традиційно, звинувачують в обстрілах українських військових.

Унаслідок конфлікту на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.