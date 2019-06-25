Радіо Свобода Daily: Армія ризикує залишитися без нової бронетехніки

Чому українська армія може залишитись без нової бронетехніки?

«Це сміття» – так представники Міноборони назвали сталь, з якої «Укроборонпром» вирішив виробляти бронетранспортери для ЗСУ. Мова про сучасний український БТР-4, який практично з перших днів війни опинився на передовій Донбасу. Що не так з бронею? Чому армія ризикує залишитися без необхідної техніки і які ще скандали супроводжували нові українські бронетранспортери?

Про це – у матеріалі журналістів спеціального проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

ПЦУ позбавила Філарета права на управління єпархією

Православна церква України позбавила почесного патріарха Філарета прав єпархіального архієрея – про таке рішення Священного синоду ПЦУ 24 червня повідомив архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря).

«Філарет втратив права на управління єпархією», – сказав він.

Згідно з рішенням Священного синоду, почесний патріарх Філарет залишається у складі єпископату Православної церкви України, однак втратив канонічні права і обов’язки, пов’язані з управлінням єпархією.

Також Синод скасував попереднє рішення від лютого 2019 року і підпорядкував митрополитові Київському і всієї України Епіфанію безпосередньо всі парафії та монастирі Києва, які до 15 грудня 2018 року були підпорядковані УПЦ КП.

Що відбувається у Празі?

Демонстрації, які охопили Чехію протягом останніх двох місяців, багато хто порівнює з акціями протесту 30 років тому, під час Оксамитової революції 1989 року.

Як сказав Радіо Свобода відомий чеський учений, політолог Їржі Пеге, ситуація складна, а головним імпульсом протестів сотень тисяч чехів є саме особа прем’єра уряду Андрея Бабіша, якого звинувачують у махінаціях (він це заперечує).

Чого ж далі чекати від протестів? Читайте у матеріалі.

Вибухи у Казахстані

Одна людина загинула, ще десятки отримали поранення внаслідок низки вибухів на військовому складі на півдні Казахстану 24 червня, повідомляє місцева влада.

Губернатор Туркестанської області Омірзак Шокеєв повідомив журналістам, що загинув чоловік через уламок, який потрапив у його машину, коли він намагався залишити район вибухів.

Як заявив міністр оборони країни Нурлан Ермекбаєв, пожежа почалася на військовому складі в містечку Арись Туркестанської області Казахстану вранці 24 червня. Причини займання наразі невідомі, додав він.

У червні в Києві зафіксували вже 11 температурних рекордів!

Найдовші дні року, 22 і 23 червня, в Києві ознаменувалися трьома температурними рекордами, повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Загалом у червні, за даними метеорологів, у Києві вже зафіксовано одинадцять температурних рекордів.

«Після полудня 22 червня 2019 року стовпчик максимального термометра піднявся до +34,0, що на 0,6 градуса вище попереднього максимуму температури повітря, зафіксованого у 1891 року. Крім того, середня добова температура повітря у суботу вперше за 139 років склала +27,3 градуса, що на 0,7 градуса вище від відповідного попереднього рекордного значення для цього дня, яке було відмічене у 1943 році», – йдеться в повідомленні.

Україна на Європейських іграх

Українські спортсмени продовжують тішити своїх співгромадян перемогами! Український тандем у складі Антона Давиденка та Миколи Просторова став другим у стрибках на батуті на Європейських іграх, що тривають у білоруській столиці Мінську. Виступ українців арбітри оцінили у 51.350 бала. «Золото» здобув польський дует, «бронзу» – батутисти Франції.

В цілому за чотири дні змагань «синьо-жовті» здобули 18 нагород, серед яких 5 золотих, 7 срібних та 6 бронзових.

Вболівайте за Україну!

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