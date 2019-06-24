Масові демонстрації в Празі: «це відносно серйозна ситуація» – політолог Їржі Пеге

Прага – Демонстрації, які охопили Чехію протягом останніх двох місяців, багато хто порівнює з акціями протесту 30 років тому, під час Оксамитової революції 1989 року. Як сказав Радіо Свобода відомий чеський учений, політолог Їржі Пеге, ситуація складна, а головним імпульсом протестів сотень тисяч чехів є саме особа прем’єра уряду Андрея Бабіша, якого звинувачують у махінаціях (він це заперечує).

Вони не задоволені тим, що в Чехії на чолі уряду стоїть особа, яка перебуває під слідством

– Більшість людей вийшла на Летну (велика площа у Празі, де традиційно збираються особливо масові демонстрації – ред.), тому що вони не задоволені тим, що в Чехії на чолі уряду стоїть особа, яка перебуває під слідством, політик у стані конфлікту інтересів, який водночас має певні тенденції обмежувати чеську демократію. Гадаю, що це був збіг цих причин, чому люди вийшли на демонстрацію.

– На вашу думку, чи мають рацію ті аналітики, оглядачі, які порівнюють вчорашню демонстрацію з акціями протесту і демонстраціями Оксамитової революції 1989 року?

Це була демонстрація на захист чинного, демократичного порядку, якому загрожує певна небезпека

– На мою думку, це не так. Ця демонстрація не була спрямована проти тоталітарного режиму, не була направлена проти режиму як такого. Це була демонстрація на захист чинного, демократичного порядку, якому загрожує певна небезпека, якщо речі вийдуть за межу. Сказав би, що ці аргументи були не проти чогось, і цьому відповідав настрій, який охопив людей, він був у позитивному дусі, а не як тоді, у 1989 році, коли демонстранти вимагали відступу комуністичного режиму.

– Сьогодні я чула думку Андрея Бабіша щодо вчорашньої демонстрації: прем’єр сказав, що й надалі не бачить аргументів, чому він би мав подати у відставку. Як ви думаєте, чи знайдеться у влади інший спосіб, як задовольнити вимоги демонстрантів?

– Думаю, що Андрей Бабіш передусім добре знає, що в разі, якщо демонстрації будуть продовжуватись, сформується якась громадянська динаміка, яка для нього є дуже несприятливою. Але правдою є й те, що він перед демонстраціями поступатись не мусить, адже має в парламенті більшість. Радше, гадаю, подати у відставку його змусить або розпад уряду в разі, якщо на основі цих демонстрацій з уряду вийдуть представники коаліційної Соціально-демократичної партії, або ж якщо Європейська комісія десь у жовтні чи листопаді оприлюднить свій остаточний документ щодо аудиту, а тоді Андрей Бабіш опиниться під великим тиском із вимогою подати у відставку. Той попередній аудит констатував, що він опинився у стані тяжкого конфлікту інтересів.

– Якою мірою важливими для Андрея Бабіша в цій ситуації є підтримка з боку президента Чехії Мілоша Земана, а також те, що політичний рух ANO (партія, яку очолює Бабіш – ред.) має серед населення найбільшу підтримку?

Вони лише вимагають відставки Андрея Бабіша, який перебуває під слідством і у стані конфлікту інтересів

– Звичайно, що підтримка президента для нього важлива, але водночас ніхто не ставить під сумнів результати виборів. І самі демонстранти, які зібрались на Летні чи то на Вацлавській площі (сучасній центральній площі Праги – ред.), як і організація «Мільйон хвилин для демократії» – всі вони говорять про те, що їм не йдеться про те, щоб рух ANO перестав головувати в уряді, це найсильніший політичний рух, і за результатами виборів він мав би залишитись на чолі уряду. Вони лише вимагають відставки Андрея Бабіша, який перебуває під слідством і у стані конфлікту інтересів. Справді, залежить тільки від того, яке рішення ухвалить Андрей Бабіш і президент, тому що вся ця ситуація, напруга в Чехії – все це могло б бути вже давно вирішене, якби Бабіш і пан президент вирішили, що рух ANO може залишатись при владі, але не з прем’єром Бабішем, який мав би насамперед вирішити свої власні проблеми.

– Чи може нинішня ситуація навколо чеського прем’єра послабити позицію Чехії в Європейському союзі?

Можливість, що Чехія ослабне в ЄС через Андрея Бабіша, цілком реальна… Єврокомісія може торкнутись усієї Чехії тим, що не даватиме й інших дотацій

– Гадаю, можливість, що Чехія ослабне в ЄС через Андрея Бабіша, цілком реальна. На жаль, тому, що його партнери в ЄС добре знають, які звинувачення проти нього висувають. І, звичайно, це не посилить ані ролі прем’єра, ані роль Чехії в переговорах із ЄС. Ба більше, якби Андрей Бабіш на основі цих кінцевих висновків аудиту був насправді визнаний винним у порушенні, в конфлікті інтересів і якщо він не схоче повертати гроші, які вже отримав Аgrofert (холдинг, до якого входить понад 250 підприємств харчової й хімічної промисловості, а також низка ЗМІ, заснований і належав Бабішеві, у 2017 році переданий власником до трастового фонду – ред.), – у тому випадку Європейська комісія може торкнутись усієї Чехії тим, що не даватиме й інших дотацій. Так що для Чехії це відносно серйозна ситуація.