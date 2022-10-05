На фронті загинув «запорізький кіборг», герой фільму Радіо Свобода «Січ» Вʼячеслав Зайцев

На фронті загинув Вʼячеслав Зайцев – «запорізький кіборг», історик, завідувач інформаційно-видавничого відділу Національного заповідника «Хортиця», депутат Запорізької міськради останніх двох скликань, герой фільму Радіо Свобода «Січ». Про це у телеграмі повідомив т.в.о. міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв.



За його даними, український захисник загинув на Донецькому напрямку.



Куртєв нагадав, що Вʼячеслав Зайцев у березні 2014 року долучився до лав Збройних сил України, воював у зоні АТО – брав участь в обороні Донецького аеропорту, Південного котла та Дебальцева. З першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну Вʼячеслав Зайцев знову став до лав ЗСУ.

«З початком бойових дій на сході України Славко пройшов найзапекліші бої, його не зупинили поранення, і коли розпочалось повномасштабне вторгнення Росії в Україну, наш, дійсно герой, одним з першим став на захист Української державності», – написав у телеграмі голова Запорізької ОВА Олександр Старух.