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Новини | Економіка

ФРС США знову підняла облікову ставку в намаганні приборкати рекордну інфляцію

Голова ФРС Джером Пауелл

Федеральна резервна система, яка у Сполучених Штатах виконує функції центрального банку, 2 листопада підвищила облікову ставку на 0,75%. Таким чином ФРС продовжує боротися з найгіршим спалахом інфляції за 40 років.

Водночас регулятор повідомив, що надалі підвищення вартості запозичень може бути здійснене меншими кроками, щоб врахувати дотеперішнє «кумулятивне посилення грошово-кредитної політики».

ФРС має плани «повернути інфляцію до 2% через деякий час».

Тепер рівень облікової ставки у США становить від 3,75% до 4%, що є найвищим показником з початку 2008 року.

Американський регулятор підвищував ставки на останніх шести засіданнях, починаючи із березня 2022 року.

ФРС зазначила, що економіка США, як і раніше, повільно зростає, все ще «стабільною» є кількість робочих місць, а рівень безробіття залишається низьким.

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