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Одного з керівників авіазаводу в Росії заарештували у справі про держзраду на користь України – ЗМІ

Російська спецслужба стверджує, що чоловік знімав на телефон фрагменти креслень деталей бойової авіатехніки та передавав фото співробітнику «Одеського авіаційного заводу»

Директора з конролю якості одного із авіаційних заводів у Росії заарештували за підозрою в держзраді. Як повідомила російська агенція «Інтерфакс» із посиланням на ФСБ, чоловік мав доступ до технічної документації з грифом «цілком таємно».

Російська спецслужба, не називаючи імені заарештованого, стверджує, що чоловік знімав на телефон фрагменти креслень деталей бойової авіаційної техніки та передавав фото співробітнику «Одеського авіаційного заводу».

За повідомленнями, затримання відбулося у Підмосков’ї.

ФСБ повідомило про порушення кримінальної справи за статтею про держзраду, що передбачає покарання до 20 років колонії.

9 вересня суд у Москві відправив під арешт підозрюваного у держзраді Михайла Баранова. За даними ВВС, чоловік з такими ж персональними даними у 2019 році працював у російській літакобудівній корпорації «МІГ» та мешкав у Підмосков’ї.

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